Gazzetta: il Napoli ha definitivamente abbandonato l’idea Keylor Navas

Con Meret il dialogo è aperto per il rinnovo, ci vorrà un po’ di tempo: si discute di un ingaggio da 1,7/1,8 milioni netti

Addio Keylor Navas, il tema ora è il rinnovo di Meret. Nel calcio tutto cambia in fretta. Dall’estate da sopportato a nuovo protagonista del Napoli primo in classifica. Del rinnovo del portiere friulano col Napoli scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita:

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è fiducioso, con l’agente Federico Pastorello il dialogo è aperto. Si cerca di evitare frizioni, ci vorrà un po’ di tempo. Si discute di un rinnovo con un ingaggio da 1,7/1,8 milioni netti. Il segnale, e anche la garanzia – non per forza sbandierato ai quattro venti – sta nel fatto che il Napoli ha definitivamente archiviato l’idea di portare in azzurro l’esperto portiere costaricano Keylor Navas, attualmente al Paris Saint-Germain. Il motivo dell’estate“ precaria”passata da Alex Meret è stato quello, al punto che il friulano era pronto ad andare allo Spezia, pur di giocare.