Gazzetta: il Napoli è stato bravissimo nello scovare talenti, non sarebbe il caso di imitarlo?

La Gazzetta dello Sport porta il Napoli come esempio di buon mercato, soprattutto nell’abilità che ha avuto finora nello scovare talenti. Osimhen, ad esempio.

Poi è arrivato Anguissa, non esattamente uno sconosciuto, avendo giocato con Marsiglia, Fulham e Villareal

Ma il Napoli quest’anno si è superato.

“Poi andiamo sul difficile: Kim Min-jae, sudcoreano in arrivo da Cina (Beijing) e Turchia (Fenerbahce), una ‘bestia’ che rimanda agli stopper fisici e insuperabili di un tempo e che si sta esaltando negli uno contro uno: non era proprio facile individuarlo, no? Non parliamo di Kvaratskhelia, che non era un ‘nessuno’, ma neanche l’ala sinistra devastante, alla Boniek, che stiamo ammirando. Ora, escludendo l’ipotesi che in tre anni il Napoli abbia rastrellato tutti i gioielli nascosti in giro per il mondo, il gioco delle percentuali dice che ci sono altri potenziali ‘crac’, sostenibili economicamente, utili tatticamente e umili il giusto. Si diceva che le grandi non potessero presentarsi ai loro tifosi con illustri sconosciuti, ma soltanto con giocatori affermati. Visti certi risultati, e il contesto finanziario che incombe, non sarebbe forse il caso di imitare il Napoli?”.