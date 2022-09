El Mundo: dal 2024 la Supercoppa europea potrebbe includere la vincitrice della MLS

La Uefa è interessata al mercato statunitense. Se ne parlerà all’assemblea dell’Eca oggi e domani a Istanbul dove è stato invitato Domenicali per parlare di F1

La Uefa starebbe valutando la possibilità di cambiare il format della Supercoppa europea. Al momento il trofeo si assegna al termine della sfida tra le vincitrici della Champions e della Europa League. Adesso però c’è anche la Conference. E dal 2024 la Supercoppa europea potrebbe diventare un torneo a quattro in cui la quarta squadra sarebbe la vincitrice della MLS il campionato nordamericano.

Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. La partecipazione di una squadra americana darebbe maggiore visibilità al calcio europeo negli Stati Uniti che considerato un mercato chiave in crescita.

Scrive El Mundo che

il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha escluso di giocare partite fuori dall’Europa, ma l’idea di un nuovo torneo inaugurale che sostituisca la Supercoppa dal 2024 sta prendendo piede come strumento per generare maggiori entrate attirando un nuovo pubblico. Potrebbe essere programmato in un week-end in cui sarebbero stati ospitati anche altri tipi di eventi.

Se ne dovrebbe discutere all’Assemblea Generale dell’Eca che si tiene oggi e domani a Istanbul, evento cui è stato invitato l’amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali proprio con l’obiettivo di spiegare come il suo sport stia cercando di attirare nuovi fan e ampliare il bacino d’interesse.