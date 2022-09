Damascelli: il problema della Juve è Allegri, che ieri nei minuti finali gridava «è finita, è finita!»

La Juve è questa, quella vista contro la Fiorentina. Il problema è Allegri, scrive Tony Damascelli su Il Giornale: ieri, nei minuti finali del match del Franchi, urlava a bordo campo: «è finita, è finita!».

“In precedenza si era vista una sedicente di partita di calcio tra due squadre alla ricerca del nulla, decente, ma con un tiro in porta in novanta minuti la Fiorentina, imbarazzante con nemmeno una conclusione, a parte il gol fortuito d’avvio, la Juventus. Ora mi sembra inopportuno ribadire che il problema dei bianconeri sia in campo, con le prestazioni impiegatizie di Locatelli, Kostic, McKennie, Cuadrado ma sia manifesto a bordo campo là dove Allegri si è detto soddisfatto del risultato, dopo aver strillato nei minuti finali «è finita, è finita», che per i tifosi juventini è la frase sognata dell’addio del livornese. Non una sola idea di gioco ma scelte da ricco don Abbondio, Vlahovic tenuto a riposo per pavidità, Di Maria e Paredes sostituiti, la Juventus è questa, sotto la maglia niente o meglio c’è soltanto l’arroganza dell’allenatore blindato, da un contratto voluto dal suo presidente. Le previsioni per Parigi erano già preoccupanti per la qualità dell’avversario ma diventano angoscianti dopo la prova di Firenze e le parole del tecnico.

Interessanti al riguardo le immagini della cosiddetta triade juventina, Nedved-Arrivabene-Cherubini, durante tutta la ripresa, sconsolati come tre pensionati al parco”.