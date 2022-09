CorSport: passa il tempo e cambiano i volti ma il Napoli non riesce a sfatare la sindrome del Maradona

“Ti aspetti Raspadori e invece la scena è di Colombo. E del Lecce: 1-1 e secondo pareggio consecutivo per il Napoli dopo quello con la Fiorentina. È finita così, con il primo rimpianto della stagione di una squadra che, passa il tempo e cambiano i volti, ma la sindrome del Maradona ancora non riesce a sfatarla”

Su Ndombelè:

“palese l’ambasce di Ndombelé, protagonista di una serata da incubo. Commette il fallo da rigore su Di Francesco al 22′ e poi lascia a Colombo tutto il tempo e l’agio di costruire l’1-0. L’idea carpita con la Fiorentina è confermata: gli mancano la condizione e soprattutto il ritmo. I tempi giusti. Il 4-2-3-1 disegnato da Spalletti, insomma, non va: sofferenza a centrocampo e tra le linee Raspadori non trova spazi e lampi. Maluccio anche Jack, sì, e il dato più evidente è che a Osimhen arriva appena una palla buona (che lavora bene per Politano sull’1-0). Urgono correttivi: si torna al 4-3-3”.