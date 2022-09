CorSport: il Napoli è una squadra tosta, vera, completa

“L’Olimpico, dove la favola di Mertens era nata con un gol alla Maradona, ha celebrato l’avvento del georgiano, immarcabile allo stesso livello di Leao, tanto per citare il trascinatore del Milan, e capace di cancellare in fretta l’ombra di Insigne”.

Parole di Fabrizio Patania, sul Corriere dello Sport. Di elogi ce ne sono anche per KIm, autore di un gol di testa.

“Sembra uscito dalla Play Station il coreano, velocissimo e tecnico, preciso in marcatura, pericolosissimo sulle palle inattive. Di testa ha permesso al Napoli di riequilibrare e riprendersi una partita dominata per sessanta o settanta minuti. Squadra tosta, vera, completa. Sarebbe un errore trascurare gli altri interpreti di un’impresa che proietta, almeno per qualche ora, i partenopei in vetta accanto ai campioni d’Italia”.