CorSport: il Napoli è una gran bella macchina, anche da gol, chissà con Osimhen dove potrà arrivare  

Anche dopo l’infortunio del nigeriano, la squadra non ha rallentato, anzi, sta volando. Il Napoli non soffre di dipendenza

Anche senza Victor Osimhen, il Napoli è una macchina da gol. Chissà dove potrà arrivare quando il nigeriano tornerà in campo dopo l’infortunio, scrive il Corriere dello Sport.

“Jack e il Cholito hanno subito messo in chiaro una cosa: ci siamo. Sì, loro ci sono e lo hanno sottolineato con la parola chiave: il gol. Quattro in due, due ciascuno, uno in campionato e l’altro in Europa. E continuità: Raspadori aveva segnato 10 reti nell’ultima stagione con il Sassuolo, mentre Simeone ne aveva collezionate 17 con il Verona. Ottime credenziali, soprattutto al cospetto della necessità di colmare i vuoti di Insigne e Mertens: 11 gol per entrambi, alle spalle”.

Non solo. Da quando Osimhen si è fermato, oltre a Raspadori e Simeone hanno segnato anche Politano, Zielinski e Ndombele.

“La squadra, insomma, non rallenta e anzi vola”.

“Osi è un pericolo costante che tiene in apprensione interi reparti, e sebbene il Napoli abbia dimostrato di non soffrire di dipendenza è scontato che il suo rientro moltiplicherà le soluzioni offensive. E tattiche. Già, se tutto andrà secondo i piani, con lui dovrebbe essere tutto di più. Ancora di più. L’idea di un unico centravanti, di un uomo solo al comando, non è mai esistita e non esiste soprattutto ora che gli attaccanti stanno graffiando con il supporto decisivo di Kvara, Politano e dei centrocampisti. Il Napoli è davvero una gran bella macchina, anche da gol: miglior attacco in campionato con l’Udinese (15 reti) e migliore anche in Champions (7). Alé. Ma la considerazione originaria ricorre: chissà con Victor dove potrà arrivare”.