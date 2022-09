Corsi: «A cena con Sarri parleremmo solo di calcio, con Spalletti si varia negli argomenti»

Il presidente dell’Empoli alla Gazzetta: «Il Napoli arriverà davanti alla Lazio. È una squadra giovane, rinnovata, non mi stupirei se giocasse per lo scudetto»

Spalletti e Sarri stasera avversari. La Gazzetta intervista Fabrizio Corsi presidente dell’Empoli che li ha avuto entrambi.

Chi arriverà davanti?

«Penso Spalletti, il Napoli è una squadra che mi piace tanto, giovane e rinnovata con l’allenatore che può incidere ancora di più. Non mi stupirei se giocasse per lo scudetto. Anche la Lazio s’è rafforzata bene e ha in Provedel un ottimo portiere».