CorSera: è stato Ranocchia a voler lasciare il Monza per l’infortunio, ora medita il ritiro dal calcio

Ieri il Monza ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con Ranocchia, passato al club brianzolo da svincolato la scorsa estate, dopo undici anni all’Inter. Il Corriere della Sera scrive che in realtà è stato lo stesso calciatore a decidere e che adesso starebbe addirittura meditando il ritiro dal calcio.

Ranocchia si è fatto male durante la gara contro il Napoli. Ha riportato una frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione della caviglia.

“I lunghi tempi necessari per il recupero, la prospettiva di tornare in campo non prima di gennaio, le riflessioni che sono maturate nel buen ritiro umbro dove si trova in queste ore (ha un hotel boutique ad Assisi in mezzo agli uliveti) lo hanno indotto a dire «basta», rinunciando peraltro a due anni di contratto da 1 milione netto a stagione”.

“Allo stesso modo Ranocchia non solo ha maturato la decisione di rescindere il contratto dopo averlo sottoscritto tre mesi fa ma sta coltivando la tentazione di smettere proprio di giocare”.