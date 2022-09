Corriere: Juventus, bilancio 2021-22 con oltre 210 milioni di rosso 

Venerdì il Consiglio di Amministrazione della Juventus voterà il bilancio dell’anno finanziario 2021-22. Il rosso previsto è di oltre 210 milioni, scrive il Corriere della Sera. Nel precedente il rosso era di 209,9 milioni.

“Sempre per restare al mondo reale, venerdì il cda ufficializzerà i conti del club per l’anno finanziario 2021/22, previsto con perdita notevole. Peggio dei 209,9 milioni di euro del precedente, almeno secondo la stima basata sulla somma algebrica tra la semestrale al 31 dicembre 2021 (meno 119 milioni) e la semestrale della controllante Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli, al 30 giugno 2022 (meno 132). Dato rigorosamente non ufficiale”.