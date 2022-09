CorMez: Meret ha scalato la gerarchia di Coverciano, ora viene subito dopo Donnarumma

Alex Meret arriva a Coverciano con una nuova consapevolezza e soprattutto scalando posizioni importanti, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Grazie alla continuità che sta dimostrando nel Napoli da inizio stagione, il portiere friulano ha scalato le gerarchie e oggi, in Nazionale, viene subito dopo Donnarumma, davanti a Provedel e Vicario.

Meret ha Donnarumma sulla sua strada in Nazionale ma stavolta è arrivato a Coverciano con le certezze della tanto agognata continuità da titolare conquistata al Napoli. Un percorso che gli ha fatto scalare le gerarchie, oggi dopo Donnarumma in Nazionale c’è lui, davanti alle new entry Provedel e Vicario. Dopo tanta precarietà, per Alex si vede finalmente la luce in campo con le sue ottime prestazioni e fuori, in virtù dei contatti in corso per il rinnovo tra il Napoli e il suo entourage che stanno andando avanti.