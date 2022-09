Ancora guai per l’Inter: Lukaku non recupera per la Roma (in forse per il Barcellona)

Il belga ha svolto anche oggi lavoro differenziato. La Gazzetta non gli dà più del 5% di chance di scendere in campo sabato. Recuperato Calhanoglu

Ancora guai per l’Inter: Lukaku non ci sarà contro la Roma nell’incontro in programma sabato alle 18. L’attaccante belga ha continuato a svolgere allenamento differenziato e il suo recupero è considerato altamente improbabile nel match di San Siro. Lukaku potrebbe anche forzare ma il rischio di una ricaduta dovrebbe indurre alla prudenza. Anche perché il fisico di Lukaku è particolarmente possente. La Gazzetta non gli attribuisce più del 5% di recuperare.

A questo punto lo staff medico e atletico dell’Inter punta a recuperarlo per martedì quando ci sarà la sfida di Champions col Barcellona (sempre a Milano).

Calhanoglu invece dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi già contro la Roma.