“Allegri ha ragione, ‘il calcio è semplice’, prevede almeno tre passaggi di fila. La Juve non li fa”

Il commento de La Stampa dopo Fiorentina-Juve. “Farebbe meglio a smettere di trovare per forza il buono in prestazioni che sono indifendibili”

Su La Stampa, Antonio Barillà scrive della Juventus e, soprattutto, commenta le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo il pari striminzito contro la Fiorentina. Che la Juve non sia più la corazzata di un tempo è chiaro a tutti, come pure il condizionamento portato dagli infortuni,

Barillà si dice stupito soprattutto dalle dichiarazioni di Allegri nel post partita, quando ha detto che il match di Champions contro il Psg non è importante come quello col Benfica.

“Per questo siamo rimasti stupiti nel sentirlo dire che Parigi non è importante e conta più il Benfica, perché la valutazione, pur onesta, non appartiene al club e nemmeno a lui che in Europa ha scritto pagine bellissime”.

“Ecco, sarebbe opportuno evitare certe frasi, non trovare per forza il buono in prestazioni indifendibili, comprendere l’inopportunità d’impuntarsi sulla poca cattiveria dentro un’azione isolata e tacere su una trasferta in trincea, battezzare l’incongruenza tra il sacrificio di Vlahovic in campionato e il pensiero arrendevole sul debutto in Champions”.