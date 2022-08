Serie A, le designazioni arbitrali per la prima giornata: Verona-Napoli a Fabbri, Di Paolo al Var

C’è qualche volto meno noto. Milan-Udinese affidata a Marinelli, con Mazzoleni al Var. Lecce-Inter a Prontera, Juve- Sassuolo a Rapuano

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato, in programma nel prossimo weekend. Il Napoli, in scena a Verona a Ferragosto, sarà arbitrato da Fabbri, assistito da Di Paolo al Var. Per il resto, è da segnalare che ci sono diversi arbitri poco noti. Non è il caso del Milan campione d’Italia, Milan-Udinese affidata a Marinelli, con Mazzoleni al Var. Lecce-Inter a Prontera, Juve- Sassuolo a Rapuano.

MILAN – UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30

MARINELLI

BOTTEGONI – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BRFESMES LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45

PRONTERA

MONDIN – ROSSI L.

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI SALERNITANA – ROMA h. 20.45

SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV: BARONI

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI H. VERONA – NAPOLI Lunedì 15/08 h. 18.30

FABBRI

LOMBARDO – LOMBARDI

IV: MERAVIGLIA

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI JUVENTUS – SASSUOLO Lunedì 15/08 h. 20.45

RAPUANO

DI VUOLO – DI GIOIA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MUTO