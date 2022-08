Pilato: «Fino a due anni fa il nuoto non lo seguivo neanche in tv, non mi ha mai interessato»

«Un po’ di più, fino a due anni fa il nuoto non lo seguivo neanche in tv, non mi ha mai interessato. Con la lituana Rūta Meilutytė (oro nei 50 rana ai Mondiali) non avevo mai gareggiato prima, il mio allenatore è un suo fan, mi fa piacere che sia tornata dopo tanti anni fuori, certo fa impressione. Io purtroppo non conosco lo sport in generale, ho iniziato ad informarmi quest’anno, ho visto dal vivo il tennis alla finale degli Internazionali di Roma e guardo la F1, anche se non ci capisco niente».