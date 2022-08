Ornella Muti: «Ho perso mio padre a 11 anni, mi sono affacciata alla vita da “zoppa”»

Ornella Muti intervistata dal Corriere della Sera.

Fu scelta da Damiano Damiani per il film La moglie più bella che raccontava la storia di Franca Viola che rifiutò il matrimonio riparatore.

«Non mi ero candidata per quel film, avevo semplicemente accompagnato mia sorella Claudia, più grandi di me, a fare il provino. Venni scelta io proprio perché avevo l’età del personaggio».

«Sono una sognatrice, mi creo dei film in testa, mi costruisco dei racconti romantici, favole che non corrispondono alla realtà. Noi donne, a volte, veniamo messe sugli altari dagli uomini, altre volte ci comportiamo come le geishe. Io non appartengo né all’una, né all’altra categoria. L’importante è comunque credere nell’amore, però io sono cieca e vado sbattendo a destra e a manca: in certi casi nella mia testolina bacata non ho voluto vedere ciò che era evidente».

A volte ammetto di aver avuto la sensazione che alcuni registi mi abbiano usato solo per l’aspetto fisico senza preoccuparsi delle mie capacità artistiche».