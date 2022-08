Musetti: «Gioco il rovescio a una mano da quando avevo 9 anni: piaceva a mio padre e mi è venuto spontaneo»

Al CorSera: «Ho attraversato un periodo difficile, mi ha aiutato lo psicologo. Ho trovato motivazioni grazie a mio nonno: per lui non giocavo mai bene abbastanza»

Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Lorenzo Musetti. A luglio ha vinto l’Atp 500 di Amburgo battendo Alcaraz.

Come si batte il numero 4 del mondo al terzo set dopo essersi fatto annullare cinque match point nel secondo?

«Evolvendosi, crescendo, con una combinazione di lavoro e fortuna. Nel mio caso è stato un percorso graduale, però sentivo che il botto era nell’aria. Doveva esserci una prima volta anche per me: è arrivata ad Amburgo, con Alcaraz che fuori dal campo è anche un amico , giocando la partita più bella della mia carriera».

Ha dedicato la vittoria alla nonna Maria.

E’ proprio il padre che gli ha insegnato il rovescio ad una mano.

« Gioco il rovescio a una mano da quando avevo 9 anni: piaceva a mio padre e mi è venuto spontaneo . Simone Tartarini piuttosto ha cercato di svecchiarmi: quando ci siamo incontrati facevo troppe azioni in back, troppe smorzate. Mi ha incanalato verso un tennis più moderno. Come dice lui: Lore, prima viene la torta, poi la ciliegina!».

Parla di suo nonno.

«Per anni, in pensione, mi ha fatto da tassista tra Carrara e La Spezia. Secondo lui non giocavo mai bene abbastanza. Mi arrabbiavo ma ora mi rendo conto che mi ha dato una motivazione in più per migliorarmi. È morto mentre ero a un torneo under12 in Francia: sulla tomba ha voluto un sigaro toscano, la sua passione».