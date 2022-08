Juric: «La Cremonese gioca come noi, se siamo rilassati prendiamo cinque gol»

In conferenza: «Hanno fatto un grandissimo mercato. Il nostro punto fragile è che fisicamente siamo a livelli molto bassi. Mercato? Non mi aspetto niente. Il mio calcio è chiaro»

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“La Cremonese è un’ottima squadra che gioca simile a noi, hanno fatto un ottimo mercato in base alle richieste di Alvini. Giocano con ritmo e accelerazioni, i giocatori sono stati scelti per questo tipo di calcio. Sono curioso di vedere se riusciremo a tenere questi ritmi”.

Teme un calo?

“Prendiamo cinque gol… hanno fatto un grandissimo mercato. Il gioco di Alvini è simile al nostro come attacco alla profondità, la scelta dei giocatori è stata ottimale. Hanno perso due partite giocando bene, possono migliorare in tante cose. Sarà una sfida complicatissima. Se siamo rilassati prendiamo cinque gol“.

Che settimana è stata? Dobbiamo aspettarci qualche novità di formazione?

“Vediamo ancora oggi…Non ci saranno grandi cambi. Ci penseremo un po’, ma non farò grandi cambiamenti. La settimana è stata normale, abbiamo lavorato abbastanza bene e non abbiamo avuto grandi problemi”

Qual è la caratteristica ormai acquisita dalla sua squadra e su cosa dovete migliorare?

“L’interpretazione della gara contro la Lazio è stata fatta abbastanza bene, il punto fragile è che fisicamente siamo a livelli molto bassi. Anche giocando la partita quasi perfetta in costruzione, hai concesso tantissime cose quando non avresti dovuto. E su alcuni aspetti siamo tanto indietro”.

Domani gioca Lukic?

“Sta benissimo. E’ un grandissimo ragazzo, ha avuto un cortocircuito ma va capito il perché. Ma come lavoro è eccezionale, ora faccio scelte tecniche. L’altro giorno abbiamo fatto cose giuste con Ricci e Linetty, poi magari cambio qualcosa o no. Non ho nessun problema con Lukic, vuole riconquistare il posto“.

Boban ha criticato il modo di difendere a tre

“Il Milan qui contro di noi ha giocato a tre, con Tomori, Kalulu e Kessié, con quest’ultimo che marcava a uomo Pobega. Accettava l’uomo contro uomo a tutto campo, io la chiamo propositiva perché vai a tutto campo. Boban si riferisce al 3-5-2 italiano, per forza sei basso. Ci sono tante squadre in Italia che accettano situazioni pericolose per guadagnare pressing alto, non dipende dai quattro o dai tre ma dall’interpretazione. E tanti allenatori rischiano, così lo spettacolo ci guadagna”.

Ha studiato qualche mossa in particolare per domani?

“Alvini già a Perugia giocava simile a noi in tante cose, mi è piaciuta la loro scelta dei giocatori in base al calcio che fanno. Hanno davvero scelto bene, sarà una partita molto difficile. Noi siamo sempre i soliti, con le stesse idee e dipende se riusciamo a reggere”.

Su Ricci, ha fatto progressi in fase di non possesso?

“E’ un ragazzo spettacolare, lavora come un pazzo per migliorare. Non sarà mai un incontrista, non ha queste caratteristiche, ma ha messo su molti muscoli e ha perso massa grassa. Sta migliorando tanto, anche se eccelle in visione del gioco, muovere la palla in pochi tocchi. Ora deve ancora migliorare, cercando di completarsi”

Dal mercato si aspetta un incontrista?

“Non mi aspetto niente… Il mio calcio è chiaro, è quello. So ciò che voglio da ognuno della squadra, ma non dico altro”.

Come giudica il percorso di Alvini?

“L’ho visto l’anno scorso a Perugia, ho trovato aspetto simili ai miei: attaccare sull’uomo, scalate in avanti, mi è piaciuto. Per fare questo gioco devi essere un po’ pazzo, accettare situazioni che altri non accettano. Non so come sia cresciuto Alvini e che percorso ha fatto, ma vedo un allenatore che mi piace tanto per come vuole prendersi le partite anche in serie A. Mi ha fatto una grande impressione. La vita di un allenatore non è semplice, in tanti devono fare gavetta”.