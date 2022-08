Il Times: «Grande vittoria del Napoli rovinata dai cori razzisti dei veronesi contro Osimhen»

Anche un inviato dell’AFP riporta i versi da scimmia intonati all’attaccante. Per i giornali stranieri, quelli più autorevoli, il razzismo allo stadio è ancora una notizia

Toh, i cori razzisti dei tifosi del Verona. Contro l’attaccante nero del Napoli. Alla prima giornata, puntuali come il Natale. Per trovarne cenno bisogna scartabellare i giornali stranieri, e non i tabloid. Ne scrive stamattina l’autorevole Times. Il quotidiano inglese dedica al Napoli e alla sua vittoria un pezzo nel quale segnala gli “abusi” del pubblico veronese. Se ne stupiscono, gli inglesi. Che tenerezza, eh?

“Il Napoli – scrive il Times – ha vinto 5-2 in casa del Verona, ma il risultato è stato rovinato da Victor Osimhen, bersaglio di abusi razzisti dagli spalti”.

“Un giornalista dell’AFP (l’Agence France-Presse, una delle migliori agenzie di stampa al mondo) inviato alla partita ha ascoltato una sezione del tifo domestico che intonava versi di scimmia a Osimhen, l’ultimo episodio di cori razzisti a Verona, dove hanno una lunga storia di simpatie di estrema destra tra il loro tifo più duro”.

“Il Napoli ha avuto un’estate difficile dopo aver perso Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens – scrive ancora il Times – Al Bentegodi, invece, la squadra di Luciano Spalletti si è vista al top della forma, con i gol di Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Matteo Politano che hanno assicurato un inizio perfetto”.