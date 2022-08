Il presidente della Juve Stabia Andrea Langella è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della partita amichevole che la squadra di Castellammare giocherà contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, in programma domani alle ore 18. Sarà l’occasione per presentare la rosa 2022/2023 degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Tuttonapoli.

Per noi è una grande gioia e un orgoglio poter giocare allo stadio Maradona. Voglio ringraziare il Presidente De Laurentiis per l’invito, affronteremo un club blasonato che gioca la Champions League, sarà una festa dello sport. Dal Napoli abbiamo preso Giuseppe D’Agostino, che proviene dalla Primavera, ma tra i club campani c’è poca collaborazione, ci deve essere più sintonia. Il nostro settore giovanile è un fiore all’occhiello e questo è sempre importante. Al Maradona sarà una festa, anche per i nostri tifosi che sono gemellati con alcuni gruppi della curva B.