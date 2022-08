Hamilton, Russell e Verstappen ridono della strategia Ferrari (VIDEO)

Il filmato, girato nel retropodio, ha fatto il giro del web. Hamilton: “Erano sulle dure?” “Yeah, yeah”. E i tre se la ridono

La strategia Ferrari per il cambio gomme, al Gran Premio di Ungheria, si è rivelata fallimentare. Un capolavoro di autolesionismo che ha fatto addirittura ridere Verstappen, Russell e Hamilton. I tre piloti sono stati ritratti in un video che ha fatto il giro del web. Hamilton chiede agli altri due, incredulo, se le Ferrari fosse su gomme hard. Russell e Verstappen rispondono di sì, ridendo. I tre si prendono gioco delle scelte Ferrari in merito al cambio gomme che si è rivelato un disastro.

Hamilton, Russell e Verstappen nel retro podio che ridono di Ferrari su gomme bianche (e fanno bene)

siamo gli zimbelli della F1 #skymotori #HungarianGP #Leclerc pic.twitter.com/5qkOqsJb6q — 𝒔𝒍𝒊𝒅𝒆𝒂𝒘𝒂𝒚 (@xslideawayx) July 31, 2022