Grande gol di Insigne ma non basta, vince l’Inter Miami di Higuain (VIDEO)

Lorenzo Insigne si sta divertendo eccome nell’Mls. Decisamente meno pressioni nonostante gli stadi sempre pieni. Lì il calcio è entertainment non uno strumento per sfogare frustrazioni. Nella notte il suo Toronto è stato sconfitto 2-1 dall’Inter Miami di Higuain che non ha segnato ma ha servito l’assist dell’1-0. È stato Insigne a segnare il gol del momentaneo pareggio con un bel tiro al volo da fuori area dopo che Insigne stesso aveva avviato l’azione con un pregevole cambio gioco.