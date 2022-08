Finalmente un Napoli rivoluzionato, alla faccia degli odiatori e della morente stampa italiana

De Laurentiis ha perso quattro anni a sperare che dei chierichetti diventassero rapaci. Kvara ci ha messo 15 minuti a prendersi il Napoli

Al netto delle campagne diffamatorie e di odio verso il presidente, dovute al mantenimento di condominiali popolarità, c’è grande attesa per il nuovo Napoli. Finalmente nuovo. Dopo otto anni sempre con le solite facce c’è voglia di innamorarsi nuovamente. Erano i “leader” ad aver stancato. Sempre uguali. Sempre piatti. Lo dimostra l’assuefazione di otto anni di facce sempre con la “schiattiglia”. Dinamiche che si ripetono e mielose ed infondate dichiarazioni d’amore.

Stanche stagioni vissute aspettando che dei chierichetti diventassero rapaci. Attesa vana. Abbiamo ancora negli occhi lo sfrontato calcio di Khvicha. A cui sono bastati 15 minuti per capire che questo calcio e questo Napoli saranno suoi. Napoli arriverà in ritardo, pretendendo di partenopizzarne le abitudini. Fallendo. Khvicha non lo conquisti. Lo puoi solo amare.

Non chiedevamo altro alla società: una rivoluzione. Rivoluzione è stata. Finalmente. Una rivoluzione alla ricerca di coraggio e sfrontatezza. Con il sorriso di Min-Jae, che non ha bisogno di due anni per diventare un difensore affidabile, come KK. Perché se non ci arriva tecnicamente, ci arriva col carattere che ha già dimostrato.

La società, che comunque porta nel curriculum vitae un esonero sanguinoso, sottovalutata, quasi sfottuta, dalle morenti testate sportive italiane, ha lavorato e sta lavorando a fari spenti. Mettendo a segno colpi inaspettati, che “’o ridimenzionament” fanno la supercazzola.

Sta facendo molto ADL, non per il luglio delirante che ha vissuto per lo schifoso becerume, bensì per i quattro anni persi a cercare qualcosa che non è mai esistito. Finalmente ridestatosi ha rispolverato la faccia del marchese del Grillo e adesso la sbatte in faccia a tutta l’incompetenza ed ignoranza che avviluppano la città. Facendola sembrare peggiore di ciò che è.