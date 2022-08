Corsport: il Napoli mantiene in piedi la pista Keylor Navas, sarebbe un prestito biennale

Nel caso gli ostacoli economici diventassero insormontabili per Kepa che intanto ha messo un like a un post di Fabian Ruiz

Kepa è il portiere cui sta lavorando il Napoli come prima opzione ma le vie del mercato sono infinite. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

nel caso in cui gli ostacoli economici dovessero assumere i contorni di muri insormontabili, allora bisognerebbe tirare fuori un piano B. Che a dirla bene sarebbe un altro piano A: Keylor Navas, certo. Il ds Giuntoli ha riaperto la pista con il Psg – e forse non l’ha mai chiusa – e tra l’altro la novità riguarderebbe proprio la formula: il prestito potrebbe essere biennale.

Kepa è molto interessato al Napoli, ha messo un like a Fabian Ruiz

ieri mattina, in calce all’immancabile post Instagram di Fabian dedicato alla vittoria in amichevole con il Girona, è spuntato anche un like decisamente interessante: dall’utente kepaarrizabalaga