Torna il tennis a Napoli, a ottobre un torneo Atp 250

A ottobre tornerà il tennis Napoli. In Villa Comunale, con la riproposizione dell’Arena del mare, la città ospiterà un torneo Atp 250 dopo la rinuncia di Shanghai per il Covid. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno che sente Riccardo Villari presidente del Tennis Club Napoli.

«Ci siamo imposti su altre capitali europee di rango che, come noi, concorrevamo per l’assegnazione di un torneo che doveva tenersi a Shangai (rinuncia per Covid). (…) Il presidente della Fit Angelo Binaghi è stato al nostro fianco e a breve sarà in città. (…). «La città deve essere pronta, è una enorme occasione sportiva, culturale e sociale. Occorre mettere in mostra i gioielli di famiglia. Noi siamo prontissimi a prenderci un impegno grande. L’organizzazione comporta una spesa di 1 milione 200mila euro, il solo montepremi è di 600mila euro. Un poderoso impegno per il quale l’Atp garantisce solo i diritti televisivi. A noi il compito di fare il resto: tornerà la grande Arena sul mare da 5mila posti e sapremo trovare i giusti sostegni».