Sinner: «Il tennis mi piace perché è una battaglia mentale. Devi entrare nella testa dell’avversario»

A La Repubblica: «Quando perdo, non dormo, rivedo gli highlights per imparare dalle sconfitte. Arrivi al top se c’è equilibrio tra grinta, pressione e divertimento».

La Repubblica intervista Jannik Sinner. A Wimbledon si è fermato ai quarti, battuto da Djokovic.

Dopo Umago, giocherà a Montreal, a Cincinnati e poi agli Us Open, l’unico Slam dove non è arrivato almeno ai quarti. Ci fa un pensierino alla vittoria? Mancherà «Novax» Djokovic, e Nadal ha problemi fisici.

Cosa deve migliorare?

Ci pensa a diventare il numero uno al mondo?

«Non mi piace parlare del futuro. Ammetto di saper giocare molto bene a tennis, ma la strada è lunga. Certo però che ci pensi e sogni, perché ti alleni per arrivare lì. Ma per questo obiettivo devi avere dentro di te grinta, saper gestire la pressione, e divertirti, con le persone giuste intorno. Arrivi al top solo con questo equilibrio. Il mio unico obiettivo è esprimere il 100% di me stesso. Poi vediamo a quale numero in classifica corrisponderà».