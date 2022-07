Sinner: «Cahill trova sempre la parola giusta. Un giocatore lo sente, fa il pieno di tranquillità»

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Jannik Sinner racconta il suo team e soprattutto il nuovo ingresso di Darren Cahill.

«Questo team è importante per me. Passo più ore con Simone Vagnozzi che con chiunque altro. Poi sono arrivati i preparatori Ferrara e Bianchi e, infine, c’è stato l’ingresso di Darren Cahill. L’obiettivo era creare un gruppo che lavorasse in armonia: se c’è un problema, si risolve insieme. Poi, può esserci la giornata bella o quella frustrante come contro Nole, ma vanno tutte affrontate nella maniera giusta per andare la volta dopo in campo con la giusta serenità e dare il 100%».