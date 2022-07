Mundo Deportivo: due tennisti d’elite del circuito Atp indagati per partite truccate

Si tratta di Aslan Karatsev e Nikoloz Basilashvili, attualmente nella top 40. Li accusa un’inchiesta della televisione tedesca ZDF

Due tennisti del circuito Atp sono indagati per delle partite truccate. Lo scrive Mundo Deportivo. Si tratta di due tennisti che sono attualmente nella top 40 della classifica e che ad un certo punto della loro carriera sono stati molto vicini alla Top 10: Nikoloz Basilashvili (25) e Aslan Karatev (40).

Secondo un’inchiesta della televisione tedesca ZDF, sono accusati di essere coinvolti in partite truccate attraverso l’ex allenatore di entrambi, Yahor Yatysk, che avrebbe offerto loro denaro in cambio della decisione di perdere almeno due partite ciascuno. Karatsev, che nel febbraio di quest’anno è diventato il numero 14 al mondo, si sarebbe lasciato sconfiggere in una partita di doppio del torneo di Stoccarda, nell’anno 2021. Insieme all’israeliano Jonathan Erlich sono caduti per 6-4 e 6-0 contro Rohan Bopanna e Denis Shapovalov in un match che ha registrato “notoriamente alte scommesse sulla sconfitta”.

Le indagini hanno messo l’accento anche sul match di doppio del primo turno di Wimbledon 2021 che ha visto scontrarsi Basilashvili, numero 16 a maggio 2019, e Albot con Fucsovics e Travaglia, che hanno finito per conquistare la vittoria per 3-6, 6-2 e 6-2. Ancora una volta, durante l’incontro sono state registrate “scommesse notevolmente alte sulla sconfitta di Basilashvili e Albot”, vale a dire mezzo milione di dollari.

Queste sono solo le ultime partite sospette ma la rete ZDF ha avuto accesso ai casi di cinque partite presumibilmente truccate in cui è coinvolto Karatsev: un doppio in un torneo in Finlandia 2019 e un doppio in Kazakistan 2020, entrambi sul Challenger Tour, prima che il russo facesse il salto nell’élite del circuito ATP.

Il modus operandi di Yahor Yatysk era il seguente, secondo un altro allenatore che ha parlato con l’emittente pubblica tedesca in cambio dell’anonimato.

“È in giro per il circuito alla ricerca di giovani giocatori che hanno problemi finanziari o mentali. Gente che può facilmente convincere con i soldi. Ha lavorato a stretto contatto con entrambi i giocatori e li ha osservati per anni. Sono entrambi giocatori incredibilmente talentuosi, ma hanno avuto problemi finanziari all’inizio e anche importanti fasi di debolezza e sono caduti in classifica. Li ha raggiunti in momenti critici della loro carriera”.

Karatsev e Yatsyk hanno lavorato insieme tra 2018 e 2021, mentre Basilashvili ha lavorato con l’allenatore bielorusso per circa due anni da 2013.