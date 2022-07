McEnroe: «Ai miei tempi a fine partita ci facevamo una birra, oggi i tennisti corrono a mettersi in ghiaccio»

Quando nel 1981 John McEnroe batté Bjorn Borg a Wimbledon e la sera bucò il tradizionale party di gala, l’oltraggio istituzionale prese il sopravvento. “Chrissie Hynde e la sua band stavano venendo a casa mia, la Draycott House a Chelsea. Una cosa discreta, proprio come volevo io, senza paparazzi. Mi sono chiesto: ‘Perché diavolo dovrei voler andare a una cena soffocante e uscire con un gruppo di persone che ha tre volte la mia età?’. Ho chiesto a mio padre se dovevo fare almeno una comparsata. Ha detto: “Non lo so”. E così ho pensato: ‘Ma chi se ne frega, uscirò con i miei amici’. La mattina dopo, sono andato alla mia macchina, pensando che tutto andasse bene. All’improvviso, 15 telecamere mi sono spuntate in faccia”. McEnroe adesso ha 63 anni e ricorda così al Telegraph la vita gaudente del tennis s’allora.

“È stato un periodo infernale. Le persone hanno capito solo di recente che gli oppiacei sono uno horror assoluto. All’epoca non sapevi di questi farmaci: il loro uso era molto più frequente. Quando uscivo dal campo, la gente mi porgeva una birra. Ora, i giocatori saltano direttamente in un bagno di ghiaccio”.

McEnroe guarda i 21 Slam di Djokovic a 36 anni, i 59 major su 69 vinti dal serbo, da Federer e Nadal. E non ci può pensare:

“Ai miei tempi non potevi immaginarlo nemmeno nei tuoi sogni più sfrenati. Eravamo felici di giocare ancora a 30 anni. Io ho resistito fino a due settimane dal mio 34esimo compleanno e pensavo di aver esagerato. Ma questi ragazzi stanno ancora giocando bene come non hanno mai giocato. Questa è la parte che non capisco”.