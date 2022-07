Max Walscheid: «Il Tour de France è sempre stato duro, ma quest’anno è brutale»

Il ciclista tedesco alla Sueddeutsche: «Il caldo è terribile, posso solo consigliare a tutti di fermarsi se non ce la fanno, prima che diventi tutto nero»

La Sueddeutsche intervista il ciclista tedesco Max Walscheid. Parla del Tour de France, quest’anno durissimo. Walscheid è laureato in medicina, da quest’anno è nel team francese Cofidis. E’ al suo terzo Tour de France. Questa settimana il forte caldo ha creato non pochi problemi ai ciclisti.

«Le conseguenze fisiche sono logiche: disidratazione e stanchezza e sicuramente quando la temperatura è così alta ne risente anche la concentrazione. Si può solo provare a rinfrescarsi bene e a bere molto. E posso solo dire: se non ce la fai, fermati. Prima che diventi tutto nero davanti agli occhi devi solo scendere dalla bici».

Domenica, sulla strada per Carcassonne, c’erano 40° di temperatura nell’aria e più di 60 nell’asfalto.

«Questa è stata una cosa borderline. Il fatto che un camion frigorifero abbia attraversato prima la pista spruzzando acqua dimostra anche quanto sia estrema. Dovrebbe anche essere chiaro a tutti gli spettatori che non stiamo scherzando quando diciamo che fa troppo caldo. E’ un pericolo concreto se non si può fare affidamento sul fatto che la strada sotto di voi non si scioglie».

Avresti voluto che i promotori accorciassero o annullassero la tappa?

«Almeno una volta è stato applicato il protocollo sul caldo, che francamente non ha avuto un grande impatto per noi. Per una volta ci è stato permesso di prendere bottiglie dall’inizio della gara, ma tutto il resto sarebbe stato indegno per un uomo. Una cosa fattibile sarebbe stata quella di accorciare la tappa o adattarla in modo diverso. Spero che gli organizzatori lo facciano per le tappe dei Pirenei… giovedì, in particolare, sarà molto caldo…».

Perché si ascoltano così poco i ciclisti?

«Non saprei dirlo. Sono due mondi diversi: quelli che corrono e quelli che costruiscono l’intero scenario intorno a noi. Non è la prima volta che ci sono problemi nel ciclismo. Abbiamo avuto più volte tratti pericolosi che non sono stati modificati fino a quando non è successo davvero qualcosa».

Continua:

«Il Tour è sempre stato difficile, ma quest’anno è brutale: le due tappe in Danimarca sono state meno impegnative del previsto, ma dopo non c’è stata una tappa in cui poter alzare le gambe».

Quindi c’è troppo spettacolo?

«Si’. Prendi una tappa come quella di Roubaiks. Per me personalmente è buona, perché posso mostrarmi come specialista dei classici, ma per il 75% del gruppo è solo uno stress totale. Non capisco perché tutto debba essere ancora più veloce. Così com’è ora è più che sufficiente, non è necessario spingerlo oltre. Andiamo così veloci, corriamo così per affascinare gli spettatori, quindi puoi anche prendere una montagna e rendere più facile una tappa. Ogni pianificatore di percorso lo sa: se lo fai così e così allora le cose si fanno difficili. Ed è così che è stato fatto quest’anno al Tour».

Sui chetoni, al centro delle polemiche nel ciclismo, dove il consumo è aumentato.

«Penso che ognuno sia responsabile di se stesso. Non prenderei chetoni perché mi attengo alle condizioni delle persone che ne sono a conoscenza. So approssimativamente cosa significano i chetoni e da dove provengono le riserve mediche. Mi attengo alle linee guida degli esperti, così come mi attengo alle raccomandazioni della Stiko (Commissione Permanente di vaccinazione) quando si tratta di vaccinazione. Ma è semplicemente una cazzata dire che si beve benzina per guidare il 15% più velocemente come è stato recentemente scritto. Può darsi che la gente la veda in questo modo, ma generalizzare questo non è qualcosa che penso vada bene. Questa era una citazione recente di Lance Armstrong, integrata dal Suggerimento del precedente pilota Festina Christophe Bassons, che divenne noto negli anni Novanta per essere l’unico a rifiutarsi di drogarsi. Ha sottolineato quanto questa cura medica lo preoccupasse e si chiedeva cosa fosse effettivamente più pericoloso: una dose di Epo o 20-30 compresse al giorno per superare in qualche modo il Tour».