Il grande gelo tra Leclerc e Binotto: Charles ha perso una marea di punti e non per colpa sua

Sull’edizione odierna del Corriere della Sera. Differenze di carattere e di visione, attriti sulla gestione. La discussione di domenica fra i due è la punta dell’iceberg di un periodo teso

Il grande gelo tra Leclewrc e Binotto. Lo racconta il Corriere della Sera, nell’edizione odierna. La tappa britannica ha allungato la lista di grane, nonostante il monegasco sperasse in un fine settimana liscio. E la fiducia nella squadra rischia di incrinarsi.

I rapporti fra Leclerc e Binotto sono freddi ormai da un po’. Differenze di carattere e di visione, attriti sulla gestione. La discussione di domenica fra i due è la punta dell’iceberg di un periodo teso. Ma Leclerc ha un contratto fino al 2024, e anche se volesse guardarsi intorno ogni sedile è occupato: la Red Bull ruota intorno a Max, la Mercedes ha scelto George Russell come erede di Lewis Hamilton.

Il punto è che – scrive il Corsera – «Charles ha perso una marea di punti, non per colpa sua». Per l’affidabilità della macchina a Barcellona e Baku…

…ma fanno più male quelli buttati via dal muretto a Montecarlo e Silverstone. Dopo essere sbottato, Leclerc ha partecipato alla foto-vittoria, e si è congratulato con Sainz. Dietro ai presunti favoritismi nei confronti dello spagnolo in realtà c’è una spiegazione: la paura di sbagliare ancora, di non concretizzare il risultato, con l’amministratore delegato Benedetto Vigna, presente nei box e sempre più attivo anche nella parte sportiva.