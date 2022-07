Ci risiamo: Ihattaren è sparito di nuovo. Il direttore tecnico dell’Ajax: «Siamo preoccupati per lui»

Lo riporta AD.nl. Da settimane non ha contatti con la squadra. Anche quando era in prestito alla Samp fece perdere le sue tracce

Qualche mese fa, mentre era in prestito alla Sampdoria dalla Juventus, Ihattaren scomparve nel nulla. Lo ha rifatto anche all’Ajax, a cui è stato ceduto nel gennaio di quest’anno. Lo riporta AD.nl. Da settimane non si allena con il gruppo. Il direttore tecnico del club, Gerry Hamstra, prima dell’ultima gara contro lo Shakthar lo ha confermato:

“Lasciatemi essere chiaro e dire che siamo tutti preoccupati per Mo. Certo che siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club siamo molto impegnati con Mo e siamo in contatto diretto con lui. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità. Speriamo torni presto”.

Hamstra non è in grado di dare una data per il ritorno in campo del centrocampista. L’allenatore, Alfred Schreuder, ha dichiarato che non ha contatti con Ihattaren già da un po’.