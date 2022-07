Berger: «Leclerc è bravo ma non ha l’instinct killer di Verstappen»

L’Equipe intervista Gerhard Berger ex pilota di Formula Uno. Parla anche di Leclerc

Leclerc è veloce. Uno super veloce. È molto bravo. L’ho seguito per anni di kart perché correva con mio nipote. L’avevo già seguito. Ho solo un dubbio sulla sua aggressività. Ha lo stesso istinto killer di Max (Verstappen)? Max, in questo ambito, è strabiliante. È incredibilmente aggressivo, ma è in grado di gestire questo suo atteggiamento per arrivare alla vittoria. Penso che il campionato non sia finito e che la lotta sarà intensa. Secondo me la Ferrari ha la macchina migliore.