Wilander: «il tennis di Nadal è più divertente di quello di Federer o Djokovic»

Su L’Equipe: «Prima c’era un aspetto ripetitivo nel suo gioco, ora crea incertezza. Non voglio più commentare le partite di Nadal. Voglio solo vederlo giocare»

Rafa Nadal è diventato più “bello” di Roger Federer. Lo scrive su L’Equipe Mats Wilander. L’ex campione, ora commentatore di Eurosport, dice: “Non voglio più commentare le sue partite. Voglio solo vederlo giocare”. E spiega:

“Rafa è diventato un giocatore molto completo. Ora vince l’80% dei suoi punti in modi diversi. Un tiro un drop shot, un tiro al volo, una volta un dritto lungolinea, una volta un rovescio incrociato… Sono finiti i giorni in cui si giocava ogni punto come un match point. Quello che non è cambiato è che gioca ogni punto nel modo giusto. Non sbaglia mai nelle sue scelte”

“Più invecchio, più mi diverto a guardarlo giocare. Si fida più delle sue variazioni rispetto a quando aveva 22 o 23 anni. Trovo che il suo tennis sia più divertente di quello di Roger o Novak. Con Roger, tutto sembra facile. È semplice ed estetico. Rafa è diverso: la sua naturalezza nasce quando colpisce la palla. Naturalmente, l’inizio e la fine del gesto non sono così fluidi come con Roger. Ma il contatto con la palla è così puro, il suo tocco sulla palla è così straordinario che rimango sbalordito”.

Ho sempre amato la sua intensità e il coinvolgimento emotivo. Ma prima c’era un aspetto ripetitivo nel suo gioco, sapevamo esattamente come avrebbe vinto il punto. E sapevamo che avrebbe vinto 6-2, 6-2, 6-2. Ora crea incertezza: cosa farà alla prossima mossa? È come guardare Federer quando era al meglio”.