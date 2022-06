Pensate se LeBron finisse in uno scambio di prigionieri tra Russia e Usa. Ecco: potrebbe succedere a Brittney Griner

La superstar del basket femminile è ancora detenuta in Russia in attesa di essere processata. Il Nyt: vogliono usarla come ostaggio politico

Pensate a LeBron James. Ecco, pensate se uno come LeBron finisse in uno scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti. Fosse una sceneggiatura, la cestinerebbero per eccesso di fantasia. E invece potrebbe succedere al corrispettivo femminile di LeBron: Brittney Griner. Una superstar del basket mondiale (ma femminile, e quindi sui giornale quando va bene resta un trafiletto) potrebbe tornare in patria solo in uno “scambio” da film di spionaggio sulla guerra fredda.

Ieri un tribunale di Mosca ha esteso fino al 2 luglio la detenzione preventiva della giocatrice, arrestata a febbraio con l’accusa di portare con sé cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish. Un mese fa l’avvocato di Griner aveva fatto sapere che sarebbe stata detenuta fino a metà giugno, ma si andrà oltre. Griner è accusata di contrabbando di droga, e se condannata rischia fino a 10 anni di prigione. Il processo non è ancora cominciato. E per il New York Times non è un caso.

Del caso è investita direttamente la Casa Bianca. Inizialmente, i sostenitori di Griner hanno parlato poco pubblicamente della detenzione, temendo che la sua situazione diventasse parte del più ampio conflitto globale che coinvolge l’invasione russa dell’Ucraina e le relazioni tese degli Stati Uniti con la Russia. Quella strategia è cambiata dopo che il Dipartimento di Stato ha dichiarato Griner “detenuta ingiustamente” giorni dopo che la Russia aveva scambiato Trevor R. Reed, un ex marine statunitense condannato a nove anni di prigione per aggressione, con alcuni detenuti russi.

Si teme – scrive il New York Times – che una volta condannata Griner potrebbe entrare in uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. Insomma la strategia della Russia è trattare una delle migliori giocatrici di basket del pianeta da ostaggio politico.