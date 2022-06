Nadal ha iniziato la cura al piede, il bollettino medico: «Non è escluso un nuovo trattamento»

Lo spagnolo si è sottoposto al trattamento a radiofrequenza pulsata, ora è a casa. «Se andrà tutto bene tra 3-4 giorni tornerà ad allenarsi»

Rafa Nadal si è sottoposto, a Barcellona, al trattamento a radiofrequenza pulsata al piede sinistro per cercare di risolvere le conseguenze dell’infortunio che lo tormenta da settimane e per il quale è stato costretto a giocare con il piede anestetizzato per due settimane. Su Abc il bollettino medico sulle sue condizioni, secondo quanto riferisce il suo entourage.

“Rafa Nadal ha visto il suo medico a Barcellona due giorni dopo la vittoria al Roland Garros, dove è stato visitato dal dottor Ángel Ruiz-Cotorro, medico di Rafa Nadal, della RFET e direttore della clinica Mapfre di medicina del tennis. Con questo trattamento il nervo è stato reso temporaneamente insensibile”.

Nadal è già a casa e dopo tre o quattro giorni con normale attività fisica di mantenimento sarà in grado, a seconda dell’evoluzione del trattamento e “a condizione che vada tutto bene”, di riprendere gli allenamenti in campo. Tuttavia, l’entourage non esclude di tornare a Barcellona per una seconda sessione:

“Non escludiamo che un secondo trattamento possa essere effettuato a seconda dell’evoluzione nella prossima settimana”.