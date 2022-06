L’addio al calcio di Tevez: «Ho perso mio padre, il mio tifoso numero uno. Non ho più stimoli»

Carlitos Tevez lascia il calcio giocato. È una non-notizia, nel senso che era una decisione nota ai più già da qualche giorno. L’Apache l’ha ufficializzata con parole commosse. La sua è stata una carriera gloriosa. Tanti anni a Manchester, prima sponda United e poi sponda City. Poi i due anni, strepitosi, alla Juventus. E l’amore della sua vita, il Boca, l’inizio e la fine. È stato un calciatore iconico, tra i più legati a Maradona, anche per la sua Nazionale. Si ritira a trentotto anni dopo quasi trenta titoli vinti.

Non è stata una decisione facile.

«Nel 2021, quando ho saputo che il mio vecchio non aveva più chances, mi sono detto: ‘Non gioco più’. Ho chiamato il mio agente e gliel’ho comunicato, poi ho chiamato Riquelme, vicepresidente del Boca Juniors, e gli ho chiesto di organizzare la conferenza stampa. Ho vinto ventinove titoli ma era un momento troppo difficile per me. Giocare l’ultimo anno è stato molto difficile, ma riuscivo a vedere mio padre. Ora vorrei allenare. Ho già fatto un giro per diversi club, vediamo da dove si potrà cominciare»

Non riesce a pensare di ricominciare ad allenarsi.

«Mangio empanadas e bevo fernet e vino, è quello che voglio. Mi sono sempre preso molta cura di me stesso, mi alzavo alle 6 del mattino per andare ad allenarmi. Arrivavo per primo ed ero l’ultimo ad andarmene. Ma non ho più la forza per farlo. Ho tre o quattro chili in più. Mi alzo un po’ più tardi. Non riesco a immaginare di tornare ad allenarmi e correre»