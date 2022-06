La Wada: «Le sostanze presenti nelle iniezioni di Nadal non sono nell’elenco dei prodotti vietati»

La Società Spagnola di Medicina dello Sport ha preso posizione sulle critiche dei ciclisti alle infiltrazioni che hanno consentito a Nadal di portare a termine, vincendolo, il Roland Garros. Sul tema si è schierata anche la Wada, Agenzia mondiale antidoping, attraverso le parole del suo direttore generale, Olivier Niggli, in un’intervista alla televisione svizzera RTS:

«Le sostanze presenti in quelle iniezioni non sono nell’elenco dei prodotti vietati (da AMA), poiché si stima che non migliorino le prestazioni sportive e che non siano dannose».