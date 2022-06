La Fina vieta ad Anita Álvarez di gareggiare. I medici: «Forse questo sport non fa per lei»

Ha commentato così, ai media, il capo dei servizi medici del Mondiale, dopo lo stop a poche ore dalla gara. Lo staff degli Stati Uniti aveva dato il suo ok.

La Fina ha fermato Anita Álvarez dopo lo svenimento in acqua di mercoledì. Avrebbe dovuto competere di nuovo oggi, nella finale a squadre libere in programma a Budapest. I medici degli Stati Uniti le avevano dato l’okay, ma solo tre ore prima dell’inizio della gara, la Fina ha vietato agli Stati Uniti di farla entrare in acqua. As riporta le parole del capo dei servizi medici della Coppa del Mondo, Bela Merkely, ai media ungheresi:

“Ci sono diversi tipi di atleti, alcuni tollerano bene che la quantità di ossigeno e anidride carbonica vari in questo modo. Ma c’è chi è più sensibile. Lei è una di loro. Probabilmente questo sport non fa per lei”.

L’allenatore degli Stati Uniti ha pubblicato un post sui social per spiegare l’accaduto:

“Siamo così grati che Anita stia bene. Anita è una formidabile concorrente e non potremmo essere più orgogliosi di lei. È triste che non avrà la possibilità di competere nel suo ultimo evento della competizione, ma tornerà in piscina nel prossimo futuro e ci ispirerà ancora una volta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da USA Artistic Swimming (@usaartisticswimming)