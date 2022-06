Il Valencia “sblocca” i commenti sui social, sperando che la tempesta Gattuso sia passata

Il club li aveva chiusi per non dare spago alla “rivolta” dei tifosi per l’ingaggio del tecnico

Il Valencia ha deciso di “riaprire” i commenti sui suoi canali social. Spera che la “rivolta” per l’ingaggio di Rino Gattuso sia passata: ormai il nuovo allenatore è stato presentato e ha avuto modo di spiegare le sue ragioni, sui temi caldi, le accuse di omofobia e razzismo che lo seguono all’estero.

Da ieri, quindi, qualsiasi utente può rispondere alle pubblicazioni sui profili ufficiali del Valencia.

“Il Club – si legge in una nota – ha riconsiderato questa decisione, comprendendo che non può voltare le spalle alla sua più grande risorsa, i suoi tifosi, e che questo canale di interazione non può rimanere chiuso per un altro giorno. Valencia CF vuole che le sue piattaforme ufficiali siano un luogo di convivenza e rispetto e continua a condannare qualsiasi atto di violenza, razzismo, sessismo, boicottaggio e qualsiasi altro tipo di discriminazione. Ecco perché il Club manterrà una politica di tolleranza zero contro questo tipo di comportamento inammissibile, riservandosi il diritto di bloccare o prendere le misure necessarie contro quegli utenti che lo mettono in atto o che condividono messaggi di odio contro il Valencia CF, i suoi giocatori, dipendenti o tifosi”.