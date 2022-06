Gazzetta: Gattuso sarà il nuovo allenatore del Valencia

Gennaro Gattuso torna ad allenare. La sua nuova squadra sarà il Valencia. La Gazzetta dello Sport scrive che l’accordo è stato raggiunto e che manca solo l’ufficialità.

Fumata bianca. Sarebbe stato raggiunto l’accordo tra il Valencia e Gennaro Gattuso, che diventerà quindi il prossimo allenatore del club di Liga, guidato nell’ultima stagione da Pepe Bordalás. Stagione chiusa al nono posto in classifica, a 11 punti dal Villarreal, la squadra che conquistato l’ultimo posto valido per le coppe, centrando la qualificazione in Conference League. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. L’ex rossonero, che aveva interrotto bruscamente il rapporto con la Fiorentina dopo soli 20 giorni la scorsa estate, sarà così il terzo tecnico italiano a guidare il Valencia dopo Claudio Ranieri (dal 1997 al 1999 e dal 2004 al 2005) e Cesare Prandelli (per pochi mesi nel 2016 prima di lasciare per divergenze con la dirigenza).