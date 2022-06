Federer: «L’idea è di continuare a giocare anche nel 2023, vedremo cosa succederà, ma sono fiducioso»

A Tages Anzeiger: «Oltre la Laver Cup e Basilea non ho programmato niente, per me è soprattutto importante poter tornare ad allenarmi completamente»

Sul giornale svedese Tages Anzeiger un’intervista a Roger Federer, beccato all’inaugurazione del parco giochi di Emmen Dorf, uno dei 31 finanziati dalla sua fondazione. Racconta di essere un esperto di parchi giochi, dopo aver viaggiato con i figli in tutto il mondo e aver fatto innumerevoli ricerche su Internet.

«In generale, le attività che promuovono il coordinamento fisico vanno tutte bene, come arrampicarsi, saltare, fare una capriola. L’agilità fisica è stata un po’ persa in molti bambini».

Consiglia di non esagerare con la specializzazione nello sport troppo presto. Meglio equilibrare i diversi tipi di attività fisica.

«Se un bambino ha già tre volte a settimana l’allenamento a tennis a sei anni, c’è il rischio che prima o poi dica: non mi piace più giocare a tennis!»

Cosa ti piace giocare con i tuoi figli?

«Mi piace giocare a tennis con loro. Con i ragazzi gioco spesso a calcio. E non vedo l’ora di andare a sciare con i bambini. Dal 2008 non mi sono più messo sugli sci. In generale, mi piace molto stare nella natura e fare escursioni. Costruire il nostro chalet in montagna è stata la decisione migliore che abbiamo potuto prendere. Tornare a casa con la famiglia dalle grandi città e andare in montagna, o vedere tonnellate di neve o essere sempre fuori in estate con le piante e le api, mi piace molto».

Sugli impegni della sua Fondazione:

«Ci sono persone che si aspettano che io aiuti ovunque, ma non posso essere ovunque. Come con i giornalisti. Dico spesso di no e onestamente non è molto divertente. Ma sostengo molte fondazioni con maglie o racchette firmate, oppure faccio videomessaggi e non mi aspetto nulla in cambio».

Parla del suo futuro.

«Più tardi oggi vado in palestra. Non ho ancora pianificato nulla oltre la Laver Cup di Londra di settembre e il torneo di Basilea in ottobre. Dopo Basilea la stagione è finita. Per me, prima di tutto, è importante rimettermi in forma in modo da poter tornare ad allenarmi completamente. La Laver Cup è un buon inizio perché non devo giocare cinque partite in sei giorni. A Basilea dovrei essere in grado di farlo. Pertanto, devo già prepararmi bene per questo in allenamento».

Nel 2023 ti vedi di nuovo in tour?

«Sì, sicuramente. Come e dove non lo so ancora, ma questa sarebbe l’idea. Non vedo l’ora di vedere cosa succederà, ma sono fiducioso. I prossimi tre, quattro mesi saranno molto importanti».