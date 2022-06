CorSport: la Corte Federale d’Appello reintegra La Penna, un’altra brutta figura per l’Aia

Sul Corriere dello Sport un lungo articolo firmato da Edmondo Pinna sulle novità previste in campo arbitrale. A partire dal numero di arbitri a disposizione per la prossima stagione: saranno 50, non 49 come previsto inizialmente, visto che è stato reintegrato La Penna. Pinna parla di nuova figuraccia per l’Aia.

“Nel frattempo, come i colpi di mercato dell’ultima ora Rocchi riabbraccia (crediamo con grande felicità) l’arbitro Federico La Penna, che lo scorso 9 maggio aveva finito di scontare la sua condanna per la vicenda dei rimborsi. L’AIA – con un parere dell’ufficio legale interno – lo aveva praticamente estromesso dal prossimo campionato, facendo inserire il suo nome nella relazione di fine anno. La Corte Federale d’Appello, con un parere superiore (chiesto direttamente dal presidente Gravina, a proposito di chi dice che vanno tutti d’amore e d’accordo), ha dichiarato quel parere non fondato, sentenziando giustamente che una pena non può essere afflittiva due volte: quando la si sconta e per i suoi effetti futuri. Per l’AIA una (non) nuova brutta figura. Questo disinnesca un ricorso già pronto, non l’altro, quello che riguarda Ivan Robilotta, difeso dall’avvocato Chiacchio, che sarà avvicendato insieme con Abbattista, Di Martino, Giacomelli e Pasqua, più Calvarese (dimessosi la scorsa estate) e Marini (anche lui ha presentato le dimissioni, diventerà VMO). In questo caso, fra l’altro, un paradosso: Robilotta ha preso meno di La Penna, è tornato anche in campo (risultati rivedibili, eh?), ma finisce per pagare di più. Giustizia? Con il reintegro “federale” di La Penna, gli arbitri dovrebbero essere 50 e non i 49 previsti dal comunicato n. 94. In caso contrario, a rischiare sarebbe Meraviglia, che in graduatoria è risultato appena sotto Paterna (salvato anche dal fatto che sarebbero stati tre i direttori di gara di Teramo fatti fuori, troppi), ma l’impressione è che la riduzione tanto auspicata da Rocchi (tanti lo scorso anno 51 arbitri da gestire) non ci sarà”.