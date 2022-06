Corsera: il nuovo Milan non farà follie, si può vincere col quarto monte ingaggi

Il Corriere della Sera fa un po’ di chiarezza sul Milan. Finalmente, considerando anche l’esuberante fantasia dei cugini della Gazzetta:

in casa Milan il passaggio di proprietà non comporterà rivoluzioni, anzi: lo scudetto vinto con il quarto monte ingaggi del torneo ha dimostrato che il progetto Elliott oltre che sostenibile può essere vincente, quindi RedBird e Cardinale fanno bene a proseguire sulla strada tracciata da chi li ha preceduti. Chi immagina un Milan molto diverso nei nomi rispetto alla scorsa stagione, si sbaglia: il mercato porterà tre quattro correttivi nei ruoli chiave, senza stravolgere l’impianto.

E affronta anche il nodo Maldini:

Prima c’è però da risolvere la (fondamentale) questione del contratto di Maldini e Massara, in scadenza fra 12 giorni. Nessuno a Casa Milan s’aspetta colpi di scena, l’impressione è che alla fine i rinnovi ci saranno, anche se l’intesa con Cardinale su competenze e margini operativi va ancora trovata. È chiaro però che finché le firme non arriveranno ogni trattativa resterà congelata, a partire da quelle di fatto già concluse, come i riscatti (scontati) di Florenzi e Messias. Se ne parla la prossima settimana.