Berrettini: «Mi sento più forte mentalmente, prima mi lasciavo travolgere dai mostri»

Lunedì comincia il torneo di Wimbledon (che quest’anno non assegnerà punti Atp). Matteo Berrettini è uno dei favoriti. La Gazzetta lo ha intervistato.

«Ho fatto il pieno di fiducia (dopo le vittorie a Staccarda e al Queen’s, ndr) e soprattutto ho reagito con grande forza mentale ai dubbi che mi portavo dietro dopo l’infortunio: sai, ti operi per la prima volta, e per di più alla mano dominante. Alla fine, mi sono sorpreso di me stesso e adesso mi ritrovo con una grande energia».