«Vieira ha fatto bene. Gli invasori di campo devono smetterla, tecnici e giocatori ora si difendono»

Il calcio al tifoso invasore che lo provocava raccoglie consensi online. Il tecnico del Crystal Palace simbolo di quelli che non ne possono più di subire

Il video del calcio al tifoso invasore ha fatto già il giro del web. Solo che Patrick Vieira sta raccogliendo un insperato appoggio più o meno da tutti, soprattutto online. Il manager del Crystal Palace è diventato il simbolo di quelli che non ne possono più di subire la “violenza” del pubblico, senza reagire. Lui ha reagito, ha colpito un tifoso dell’Everton che lo strattonava e lo provocava, dopo che la sua squadra ha perso 3-2 a Goodison Park.

Poi ha detto: “Non ho niente da dire al riguardo” e sui social si sono affrettati tutti a difenderlo. “Ha fatto bene. I tifosi che corrono in campo abusando di giocatori e manager devono smetterla!”. E un altro: “Patrick Vieira si metterà nei guai ma, se il calcio è seriamente intenzionato a reprimere le invasioni di campo, non dovrebbe assolutamente punirlo”.

Il manager dell’Everton Frank Lampard ha offerto il suo sostegno a Vieira dopo l’incidente: “Sono dalla sua parte, non sono riuscito a parlargli alla fine. Se fatto nel modo giusto, sono felice che i tifosi scendano in campo e si divertano. Finché tutti si comportano bene e non vediamo scene come l’altra sera, lasciamo che abbiano il loro momento. È il calcio”.