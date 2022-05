Interpellato negli studi di Canale 8 sulle reazioni piccate di Spalletti in conferenza stampa, il giornalista di Sky Massimo Ugolini, uno di quelli che segue le vicende dei partenopei per la nota emittente satellitare, ha dichiarato che «non c’è da sorprendersi di queste reazioni un pochino scomposte, sono normali se non viene tutelato».

«Spalletti non può incassare e basta, la reazione è normale. Bisogna remare tutti nella stessa direzione, cosa ci si aspettava? Gli avevano chiesto di arrivare in Champions e lo ha fatto»

Ugolini ha rilasciato anche delle dichiarazioni su Ancelotti.