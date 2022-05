Tebas infierisce sulla Serie A: «Non è bastato Ronaldo con gli sgravi fiscali, senza progetti non si cresce»

Il Presidente della Liga: “Il caso italiano dimostra che i giocatori da soli non bastano, ci vogliono decisioni gestionali adeguate”

La Serie A in Spagna è una specie di benchmark della malagestione. Ogni volta che un dirigente del calcio spagnolo deve rispondere dello sviluppo del pallone cita il campionato italiano come esempio in negativo. Ultimamente lo hanno fatto il presidente della Federcalcio Rubiales e Piqué, che con la sua società aveva venduto i diritti della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita al quadruplo di quella italiana. Oggi è il turno del presidente della Liga Javier Tebas. Gli hanno chiesto se l’eventuale (ormai quasi certo) arrivo di Mbappè favorirebbe gli interessi della Liga?. Lui ha risposto così:

“Mi sento di usare l’Italia come esempio per un messaggio: se l’arrivo di grandi giocatori non è accompagnato da un progetto, non serve a nulla. La Serie A ha tenuto un grande vantaggio fiscale grazie all’aiuto del governo con la riduzione delle imposte per chi veniva dall’estero e ha potuto accogliere giocatori come Cristiano Ronaldo. Non solo la Serie A non è cresciuta, al contrario, è calata. Il caso italiano dimostra che i giocatori da soli non bastano, ci vogliono decisioni gestionali adeguate che portino alla crescita del movimento. Possono venire Mbappé e Haaland tutti insieme, senza un modello preciso non serve a niente”.