Sul CorMez la festa di addio di Insigne, tra fuochi d’artificio e panini personalizzati con il suo volto

Circa 200 gli invitati al «Belvì Resort» di Somma Vesuviana. Panini, pizze fritte e pizze gourmet. Sul palco Clementino, Rocco Hunt e Gigi D’Alessio

Il Corriere del Mezzogiorno racconta la festa organizzata da Insigne prima dell’addio al Napoli per il Canada. Il capitano ha invitato amici, famiglia, squadra e qualche ex collega al «Belvì Resort» di Somma Vesuviana, ieri sera.

“Una festa a tema o meglio dire con un titolo: «C’è solo un capitano», la scritta su un cartellone con luci neon. Poi tutti nel bosco con fiori e tanta vegetazione, con una piscina ampia e un palco per l’esibizione dal vivo di artisti come Rocco Hunt, Clementino e Gigi D’Alessio”.

Il Napoli ha partecipato al completo, dai dirigenti agli staff fino ai magazzinieri. Circa 200 invitati che Insigne ha voluto accanto a sé per l’occasione, compresi i suoi vecchi compagni del passato, come Pepe Reina, Hysaj e Paolo Cannavaro e avversari-amici come Simone Verdi e Luigi Sepe. Presenti anche Fabio Cannavaro e Diego Maradona junior.

“Si balla, dicevamo. Al ritmo della swing orchestra di Raul. E si mangia ovviamente: panini di Mastro Burger personalizzati con il suo volto, pizze fritte della Masardona e l’immancabile pizza gourmet di Ciro Oliva. Il popolo di Insigne lo ha raggiunto alla festa: la sposa stavolta è arrivata prima per accogliere gli ospiti. Una sposa che ha portato sull’altare 122 gol in dieci anni: «C’è solo un capitano». Con i fuochi d’artificio”.