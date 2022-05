Spezia-Napoli, nuovi scontri dopo la partita (VIDEO)

Il video postato da alcuni tifosi riprende scontri avvenuti tra le forze dell’ordine e alcuni tifosi del Napoli. Altri incidenti sono avvenuti anche alla stazione ferroviaria, dove si registrano alcuni feriti.

Non è stata una giornata serena quella dell’ultima di campionato tra Spezia e Napoli. Dopo gli scontri avvenuti nel pre partita tra le due tifoserie, che hanno portato agli episodi di violenza al Picco che hanno costretto il direttore di gare. a sospendere la partita per 12 minuti, sembra che gli animi non si siano placati.

Il video postato sui social da alcuni tifosi riprende infatti nuovi scontri avvenuti all’esterno dello stadio al termine di Spezia-Napoli, tra le forze dell’ordine e alcuni tifosi del Napoli.

Da quanto sembra, altri incidenti sono avvenuti anche alla stazione ferroviaria, dove si registrano alcuni feriti.